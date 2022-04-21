رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا على 8 ولايات إلى غاية صبيحة الجمعة
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة على الولايات الوسطى والشرقية.
وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تحذر من هبوب رياح جد قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا إلى غاية السادسة من صباح يوم الجمعة.
كما ستخص هذه النشرية ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف
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رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وتطاير للرمال في المناطق الغربية والجنوبية
رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وتطاير للرمال في المناطق الغربية والجنوبية
حذّرت نشرية خاصة من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة، بداية من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء لتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس، وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية. أما الولايات المعنية فهي بشار، بني عباس، تيميمون وأدرار.
وفي نشرية خاصة أخرى حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال الأربعاء. لتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية.
أما الولايات المعنية: النعامة، البيض، الأغواط ،الجلفة، المسيلة ،غرداية، المنيعة، بسكرة، اولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي ورقلة.
وفي حذّرت نشرية خاصة ثالثة من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.
أما الولايات المعنية: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، معسكر، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، تيسمسيلت، تيارت وعين الدفلى.