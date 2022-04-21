رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا على 8 ولايات إلى غاية صبيحة الجمعة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، تحذر من هبوب رياح جد قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا إلى غاية السادسة من صباح يوم الجمعة.

كما ستخص هذه النشرية ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف

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