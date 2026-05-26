رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية نهار اليوم الثلاثاء عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة قد تتعدى 80 كلم/سا إلى غاية السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: ان صالح، تيميمون وأدرار.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات إليزي، جانت، تمنراست وان قزام.

