رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا وأمواج تصل إلى 5 أمتار على السواحل الوطنية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم/سا، وتشكل أمواج عالية تصل إلى 5 أمتار.

وحسب تنبيه لذات المصالح فإن الرياح ستصل سرعتها إلى 80 كلم/سا.

كما سيتم تشكل أمواج عالية تصل إلى 5 أمتار إلى غاية الثالثة مساء.

وستخص الرياح سواحل عنابة، القالة، سكيكدة، بجاية، جيجل، ازفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس.

كما حذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها 60 كلم/سا.

وأضافت أن الرياح ستتسب في تشكل أمواج تصل إلى 3 أمتار إلى غاية منتصف الليل.

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