رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا وأمواج تصل الـ6 أمتار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية على معظم السواحل الوطنية. كما ستؤدي هذه الرياح القوية إلى ارتفاع كبير إلى أمواج البحر.

وأشار الديوان الوطني، في تنبيه له باللون البرتقالي، أن رياح قوية ستتعدى 80 كلم/سا بعلو أمواج 6 أمتار في السواحل الغربية. وتخص كل من السواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران ارزيو، مستغانم.

كما حذرت المصلحة ذاتها، في تنبيه من المستوى الأول من رياح قد تصل إلى 50 كلم/سا وامواج بحر تتعدى المترين. ويتعلق الأمر بكل من السواحل، تنس، بوهارون، الجزائر، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

في حين، توقع الديوان، أن تكون صلاحية النشرية بداية من السادسة صباحا إلى الثالثة من فجر الغد الجمعة.

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إضطراب جوي جديد.. عودة الأمطار والثلوج ورياح بداية من الخميس

وكشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على الولايات الشمالية للوطن. بداية من السادسة من صبيحة اليوم الخميس إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الجمعة، بكميات تتعدى 50 ملم محليا.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تلمسان، الشلف، بومرداس، تيبازة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، عين تموشنت. بالإضافة كذلك إلى وهران، مستغانم، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان معسكر سيدي بلعباس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 700 متر بداية من اليوم الخميس.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن هناك منخفض للضغط الجوي متمركز بشمال البحر الأبيض المتوسط. ويخص الولايات الشمالية باضطراب جوي محل بأمطار غزيرة تخض الولايات الغربية خلال صبيحة اليوم الخميس. لتنتقل الأمطار تدريجيا منتصف النهار إلى الولايات الوسطى وستتعدى 50 ملم محليا. لتصبح أكثر غزارة ليلة الخميس إلى الجمعة.

كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي يترواح علوها مابين 700 و800 متر. بداية من مساء يوم الخميس وتكون أكثر كثافة صبيحة الجمعة على مرتفعات البليدة، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، سوق اهراس، معسكر، تيارت، بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، تيارت، والجلفة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء جد باردة بسبب تساقط الثلوج الأيام الفارطة، أين ستسجل 6 درجات تحت الصفر على الولايات الداخلية على غرار البيض، الجلفة، تبارت، باتنة، خنشلة، ميلة، البويرة، البليدة.

كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الظهيرة من 2 إلى 10 درجات على الولايات الداخلية. ومن 10 الى 12 درجة على الولايات الشمالية وشمال الصحراء. في حين ستصل إلى 22 درجة على باقي الولايات الجنوبية.

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