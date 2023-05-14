رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا ورداءة في الرؤية على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذّر من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية ورداءة في الرؤية. حيث أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 و70كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/سا. بداية من منتصف النهار الى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الإثنين.

وسيخص هبوب الرياح ولايات تيميمون، أدرار، إن صالح، المنيعة، غرداية، تقرت، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الوادي، ورقلة، إليزي.