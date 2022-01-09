رياح  قوية تتعدى 80 كم/سا عبر 11 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية على وسط وشرق الوطن بداية من الغد.

ومن المرتقب أن تكون هذه الرياح بداية من الغد من الساعة 09.00 الى 21.00، أين ستكون شمالية غربية وتتعدى سرعتها 80 كم/ سا

أما الولايات المعنية فستكون: الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، أولاد جلال، المغير، الوادي.

وحسب نفس النشرية ستؤدي الرياح القوية إلى تطاير الرمال شمال الواحات وستقلل من الرؤية.

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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار هبوب رياح قوية، تصل أو تتعدى 90 كلم/سا على الولايات الشمالية للوطن وشمال الصحراء إلى غاية مساء اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من هبوب رياح قوية تصل أو تتعدى 90 كلم إلى غاية الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين.

كما ستكون الرياح قوية على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيارت. بالإضافة كذلك إلى ولايات الجلفة، المسيلة، اولاد جلال، أم البواقي، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. كما ستخص الرياح ولايات الأغواط، باتنة، بسكرة، خنشلة، وتبسة.

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