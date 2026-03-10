رياح قوية تتعدى 90 كلم/ سا تضرب هذه الولايات بداية من اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية للوطن بداية من اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من هبوب رياح قوية على ولايات بشار، بني عباس، شرق تندوف. حيث ستكون من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا. وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/سا على شكل هبات.

صلاحية النشرية: اليوم الثلاثاء من الساعة 21:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء الساعة 21:00 سا.