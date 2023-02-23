رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية، يمكن أن تتعدى محليا 80 إلى 90 كلم في الساعة على ولايات بجنوب البلاد.

وحسب ذات النشرية، تهب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة. ويمكن أن تتعدى محليا 80 إلى 90 كلم في الساعة وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

وسيبدأ هبوب الرياح، من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تندوف وبني عباس وأدرار وتيميمون إن صالح والمنيعة.