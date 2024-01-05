رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا على هذه الولايات
بقلم م. فيصل
حذرت مصالح الاصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم هبوب رياح قوية على عدة ولايات.
وصلاحية النشرية بداية من يوم السبت منتصف الليل إلى غاية الساعة 15.00.
الولايات المعنية: الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، باتنة، وبسكرة.
ومن المتوقع ان تكون سرعة الرياح ستتراوح بين 60 إلى 70 كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/ سا.
وفي نشرية اخرى حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية على ولايات وسط وشرق الوطن.
وصلاحبة النشرية تكون بداية من السبت منتصف الليل إلى غاية الساعة 21.00
والولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.
ومن المتوقع ان تكون سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا وقد تتعدى 90 كلم / سا.
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