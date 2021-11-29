رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا على 19 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار هبوب رياح قوية، تصل أو تتعدى 90 كلم/سا على الولايات الشمالية للوطن وشمال الصحراء إلى غاية مساء اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من هبوب رياح قوية تصل أو تتعدى 90 كلم إلى غاية الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين.

كما ستكون الرياح قوية على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيارت. بالإضافة كذلك إلى ولايات الجلفة، المسيلة، اولاد جلال، أم البواقي، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. كما ستخص الرياح ولايات الأغواط، باتنة، بسكرة، خنشلة، وتبسة.

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