رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا ورداءة في الرؤية على هذه الولايات!

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 90 كلم/سا على الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب ذات النشرية، فإن رياح قوية تتعدى الـ 90 كلم /سا بالجنوب ستكون مرفوقة بتطاير للرمال و رداءة في الرؤية.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من 15:00 سا ويستمر إلى الساعة الثالثة من صبيحة غد الأحد.

ويتعلق الأمر بولايات غرداية، الأغواط والجلفة، المسيلة، بسكرة، ورقلة والوادي.

وحذرت نشرية ثانية من هبوب رياح قوية تتعدى الـ 90 كلم /سا بالولايات الشرقية

وتمتد صلاحية النشرية بداية من 15:00 سا و يستمر إلى الساعة السادسة من صبيحة الأحد.

ويتعلق الأمر بولايات باتنة، سطيف، ميلة وتبسة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، برج بوعريريج ، خنشلة و قسنطينة.