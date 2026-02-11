رياح قوية تتعدى 90 كلم/سا وزوابع رملية إلى غاية الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، يوم غد الخميس على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة إلى أن هبوب رياح قوية ستكون بسرعة تتراوح بين 60 إلى 70 وتتعدى 80 كلم في الساعة. بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس. في تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم و الشلف.

وستتعدى سرعتها أحيانا 90 كلم/سا بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال و بسكرة

كما ستتعدى 80 كلم في الساعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء. تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، المغير، تقرت، الوادي، غرداية و ورقلة.

أما الزوابع الرملية فتخص تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الوادي. تقرت، غرداية، ورقلة، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، إليزي، النعامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور