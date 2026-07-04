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رياح قوية تجتاح هذه الولايات اليوم

بقلم عايدة.ع
رياح قوية تجتاح هذه الولايات اليوم
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أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية نهار اليوم السبت، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي مستغانم، وهران، عين تموشنت، إليزي، إن صالح وأدرار،

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