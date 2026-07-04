رياح قوية تجتاح هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية نهار اليوم السبت، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي مستغانم، وهران، عين تموشنت، إليزي، إن صالح وأدرار،

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