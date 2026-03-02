رياح قوية تجتاح هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية على ولايات الأغواط، غرداية، المسيلة، تيارت، الجلفة والبيض.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية على ولايات البليدة، تيبازة، عين الدفلى، البويرة،برج بوعريريج، ورقلة. الوادي، تيسمسيلت، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تمنراست، تبسة، إن صالح، باتنة، تندوف. سطيف، جانت، إليزي، المنيعة، المغير، خنشلة، المدية، بسكرة، بشار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور