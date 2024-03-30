رياح قوية تجتاح 26 ولاية اليوم

رياح قوية تضرب معظم ولايات الوطن اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على معظم ولايات الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها أن الولايات المعنية هي:الجزائر العاصمة ، تيبازة ، تيزي وزو ، بومرداس ، البليدة ، وهران. بجاية ، عنابة، عين تيموشنت ، الشلف ، باتنة ، مستغانم ، الطارف ، سكيكدة ، جيجل ، خنشلة ، تلمسان. الجلفة ، الأغواط ، سعيدة ، النعامة ، سيدي بلعباس ، سوق أهراس ، تيارت ، البيض ، أم البواقي.

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