رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا في الجنوب

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رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا في الجنوب
بقلم أمينة لعلالي

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

الرياح مرتقبة بداية من منتصف نهار إلى غاية الساعة 18:00، أما الولايات المعنية: أدرار، برج باجي، مختار وعين صالح.

وفي تنبيه ثان حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن علو الأمواج يتعدى المترين على السواحل الشرقية بداية من الساعة 21:00 إلى غاية فجر يوم غد.

أما السواحل المعنية: عنابة، القالة، جيجل وسكيكدة.


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