رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا في الجنوب

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

الرياح مرتقبة بداية من منتصف نهار إلى غاية الساعة 18:00، أما الولايات المعنية: أدرار، برج باجي، مختار وعين صالح.

وفي تنبيه ثان حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن علو الأمواج يتعدى المترين على السواحل الشرقية بداية من الساعة 21:00 إلى غاية فجر يوم غد.

أما السواحل المعنية: عنابة، القالة، جيجل وسكيكدة.