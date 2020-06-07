رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا على الولايات الساحلية ورداءة في الرؤية بالجنوب!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية والجنوبية اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستضرب الولايات الساحلية الغربية والوسطى وكذا الولايات الجنوبية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح ستصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على ولايات مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

كما أن الرياح مرتقبة على هذه الولايات بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءا.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا على الولايات الجنوبية مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية.

وتخص الرياح القوية ولايات غرداية، ورقلة، بشار أدرار، وتمنراست.

كما أن هبوب الرياح على الولايات الجنوبية يكون من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.