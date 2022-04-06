رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة.

وأضاف نفس المصدر أن بداية التنبيه سيكون بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، عنابة، سكيكدة وجيجل.

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