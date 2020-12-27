رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا وأمواج تتعدى 3 أمتار على هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم/سا على طول الشريط الساحلي.

وحسب نشرية للمصلحة، فإن البحر سيكون هائج بفعل رياح قوية، على طول الشريط الساحلي وعلو أمواج يتعدى 3 أمتار.

وتوقع الديوان أن الرياح المرتقبة بداية من الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم لتستمر إلى الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الإثنين.

وعن السواحل المعنية، فذكرت النشرية،مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، القالة، جيجل، بجاية، أزفون،دلس، بوهارون،العاصمة، تنس مستغانم، أرزيو،وهران وبني صاف.