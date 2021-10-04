رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا وبحر هائج على السواحل الوسطى والغربية
بقلم أمينة لعلالي
أفادت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري. بهبوب رياح قوية تصل إلى 60 كلم / سا على السواحل الوسطى والغربية.
وأضاف نفس المصدر أن البحر سيكون جد هائج وعلو الأمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.
أما السواحل المعنية: مرسى بن مهدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس.
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