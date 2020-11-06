رياح قوية تصل إلى 60 كم/سا على هذه الولايات!

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه يفيد باستمرار هبوب رياح قوية على الولايات الغربية.

وجاء في ذات التنبيه أن هبوب الرياح المتوقعة ستكون بداية من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية فجر يوم الغد السبت.

الرياح ستصل إلى 60 كم/سا مرفوقة بزوابع رملية.

أما الولايات المعنية: شلف، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، البيض النعامة، عين تموشنت وغليزان.

وفي تنبيه ثاني أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية تصل إلى 50 كم/سا تخص السواحل الوطنية.

وجاء في ذات التنبيه أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج سيصل إلى 3 أمتار طيلة نهار اليوم الجمعة.

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، بجاية، جيجل، الجزائر، بوهارون مستغانم، تنس، أرزيو، وهران وبني صاف.