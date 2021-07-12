رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا على السواحل الوطنية اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم في الساعة . وذلك على السواحل الوطنية إلى غاية صبيحة الغد الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن هبوب الرياح سيكون بداية من الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الإثنين. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الغد الثلاثاء.على سواحل وهران، أرزيو، مستغانم، تنس وبوهارون

كما حذرت ذات المصالح في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية نسبيا بسرعة تتراوح ما بين 50 إلى 60 كلم في الساعة. وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الغد الثلاثاء. ويتعلق امر بسواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية و جيجل