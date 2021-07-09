رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا على السواحل الوطنية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها من 60 إلى 70 كلم/سا على السواحل الوطنية اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن رياح قوية ستستمر بالهبوب بسرعة تتراوح ما بين 60 الى 70 كلم/ سا. إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة. وذلك على سواحل مستغانم وتنس.

وأفاد تنبيه آخر لإستمرار هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 50 إلى 60 كلم/سا على سواحل أرزيو، بوهارون، الجزائر العاصمة ودلس