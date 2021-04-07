رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا وأمواج تتعدى 4 أمتار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كلم/سا على مختلف السواحل الوطنية.
وحسب تنبيه المصلحة، فإن البحر سيكون شديد الهيجان بعلو أمواج يتعدى 4 أمتار على السواحل الغربية والوسطى.
وأضاف الديوان، أن الرياح مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.
وعن السواحل المعنية، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، تنس، مستغانم، أرزيو و وهران.
كما نبهت المصالح ذاتها، من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم/سا، وأمواج تتعدى 3 أمتار.
والرياح ستكون مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة الغد .
أما السواحل المعنية، جيجل، سكيكدة، بجاية، عنابة، القالة، أزفون، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف.
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