رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا وأمواج تتعدى 4 أمتار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كلم/سا على مختلف السواحل الوطنية.

وحسب تنبيه المصلحة، فإن البحر سيكون شديد الهيجان بعلو أمواج يتعدى 4 أمتار على السواحل الغربية والوسطى.

وأضاف الديوان، أن الرياح مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

وعن السواحل المعنية، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، تنس، مستغانم، أرزيو و وهران.

كما نبهت المصالح ذاتها، من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم/سا، وأمواج تتعدى 3 أمتار.

والرياح ستكون مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة الغد .

أما السواحل المعنية، جيجل، سكيكدة، بجاية، عنابة، القالة، أزفون، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف.