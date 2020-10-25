رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا على السواحل اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على طول الشريط الساحلي اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستصل إلى 60 كلم/سا وستؤدي إلى تشكل أمواج عالية تصل إلى 4 أمتار.

السواحل المعنية، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس.

بالإضافة إلى سواحل الجزائر العاصمة، بوهارون، بني صاف، عنابة، والقالة.

وتمتد صلاحية التنبيه بداية من منتصف نهار الغد الإثنين لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه من الدرجة الثانية بهبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 80 كلم في الساعة على السواحل الغربية

حيث سيصل علو الأمواج يصل إلى 5 أمتار بداية من الساعة السادسة مساء اليوم الأحد إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.

السواحل المعنية : مستغانم، تنس، أرزيو، وهران.