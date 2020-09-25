رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على المناطق السواحل الوطنية اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستصل سرعتها إلى 80 كلم/سا بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة صباحا.

كما ستتشكل أمواج عالية تصل إلى 5 أمتار على سواحل عنابة، القالة، سكيكدة، عنابة، بجاية، وجيجل.

كما حذرت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها إلى 60 كلم/سا على السواحل الغربية والوسطى.

وستتشكل أمواج يصل علوها إلى 3 أمتار وتستمر إلى غاية فجر غد السبت.

ويتعلق الأمر بسواحل الجزائر العاصمة، بوهارون، دلس، ازفون، تنس، مستغانم، ارزيون وهران، بني صاف، الغزوات، بن مهيدي، والمرسى.