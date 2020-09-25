رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه الولايات!

أخبار الجزائر
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رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وأمواج عاتية على هذه الولايات!
بقلم أمينة داودي

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على المناطق السواحل الوطنية اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الرياح ستصل سرعتها إلى 80 كلم/سا بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة صباحا.

كما ستتشكل أمواج عالية تصل إلى 5 أمتار على سواحل عنابة، القالة، سكيكدة، عنابة، بجاية، وجيجل.

كما حذرت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها إلى 60 كلم/سا على السواحل الغربية والوسطى.

وستتشكل أمواج يصل علوها إلى 3 أمتار وتستمر إلى غاية فجر غد السبت.

ويتعلق الأمر بسواحل الجزائر العاصمة، بوهارون، دلس، ازفون، تنس، مستغانم، ارزيون وهران، بني صاف، الغزوات، بن مهيدي، والمرسى.


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