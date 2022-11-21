رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وأمواج عالية في هذه المناطق
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا على العديد من الولايات. وهذا بداية من السادسة مساء إلى غاية فجر الثلاثاء.
كما أضافت النشرية ذاتها، أن الرياح ستمس كل من الولايات العاصمة، تيبازة، تيزي وزو،الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، بومرداس، وهران.
كما حذرت المصلحة ذاتها، في نشرية بحرية خاصة، أن البحر سيكون شديد الهيجان بسبب هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 80كلم/ الساعة. بعلو أمواج يتعدى 5 أمتار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.
أما السواحل المعنية فهي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس. وبوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والقالة.
في حين ستكون درجات الحرارة منخفضة جدا والأجواء باردة. تصل إلى 2 درجات تحت الصفر على المرتفعات ولن تتعدى 3 درجات على المناطق الداخلية و8 درجات على السواحل خلال الصبيحة والليل. وتتراوح مابين 5 إلى 10 درجات بالجنوب. أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح مابين 20 إلى 22 درجة على السواحل. ومن 16 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية. ومن 20 إلى 29 درجة بالجنوب.
وشهدت، العديد من ولايات الوطن، تساقط أمطار غزيرة، وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال الاسبوع الماضي، وإلى غاية منتصق نهار الأمس.