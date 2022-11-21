رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا وأمواج عالية في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا على العديد من الولايات. وهذا بداية من السادسة مساء إلى غاية فجر الثلاثاء.

كما أضافت النشرية ذاتها، أن الرياح ستمس كل من الولايات العاصمة، تيبازة، تيزي وزو،الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، بومرداس، وهران.

كما حذرت المصلحة ذاتها، في نشرية بحرية خاصة، أن البحر سيكون شديد الهيجان بسبب هبوب رياح جد قوية بسرعة تتعدى 80كلم/ الساعة. بعلو أمواج يتعدى 5 أمتار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

أما السواحل المعنية فهي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس. وبوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والقالة.