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رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا ورداءة في الرؤية على هذه الولايات!

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رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا ورداءة في الرؤية على هذه الولايات!
بقلم أمينة داودي

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا على الولايات الجنوبية للوطن بداية اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية.

وستستمر الرياح بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الاربعاء إلى غاية منتصف نهار غد الخميس.
ويتعلق الأمر بولايات الوادي، ورقلة، تقرت، غرداية، الأغواط، البيض، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح وإليزي.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا مع رداءة في الرؤية وتطاير الرمال.

وستخص الرياح ولايات بشار، الجلفة، المغير، أولاد جلال وبني عباس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963649

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