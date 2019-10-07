رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا.. وزوابع رملية على هذه الولايات!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية اليوم الإثنين على الولايات الداخلية والجنوبية مع زوابع رملية ورداءة في الرؤية.

ووضعت ذات المصالح تنبيها من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، خاص برياح قوية ذات اتجاه شمالي غربي.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن الرياح تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كم/سا، وتصل إلى 80 كم/سا.

كما أن الرياح ستخص ولايات المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، الوادي وورقلة.

وتمتد صلاحية النشرية من اليوم الإثنين من الساعة 15 زوالا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة ال 03 صباحا.

وأضافت ذات المصالح، أن زوابع رملية تؤدي إلى رؤية ضعيفة تشهدها ولايات ورقلة، بسكرة والوادي.