رياح قوية تصل إلى 80 كلم وأمواج تتعدى 6 أمتار في هذه السواحل

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح قوية بسبب الاضطراب الجوي القادم من الجهة الشرقية للبلاد. كما أشارت المصلحة ذاتها، ان الرياح مرتقبة بداية من الثلاثاء المقبل، حيث سيكون البحر شديد الهيجان.

وذكر، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن سواحل المعنية بالرياح هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. كما سيتعدى علو الأمواج 6 أمتار. في حين تكون الرياح من شمالية غربية من 60 و 70 كلم إلى 80 كلم في كل من عنابة وسكيكدة بفجر يوم الثلاثاء. وبحر قليل الاضطراب السواحل الوسطى والغربية، ستشهد رياح شمالية غربية.

أما عن توقعات طويلة المدى، فبداية من الأحد إلى غاية السبت الـ5 فيفري، سيكون تمركز مرتفع للضغط الجوي بأغلب الولايات. كما ستميز أجواء مستقرة إلى غاية السبت 5 فيفري، باستثناء المناطق الشرقية.

وسيدخل منخفض جوي، لكن نوعا ما من ضعيف إلى متوسط النشاط محمل ببعض الأمطار متفرقة.

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وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية، على السواحل الشرقية والغربية للبلاد. كما أشارت المصلحة ذاتها، على أن الرياح ستؤدي إلى اضطراب البحر بأمواج عالية.

وذكر تنبيه من لمستوى الأول للديوان، أن السواحل المعنية هي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران،ارزيو. إضافة إلى جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة. في حين أشارت الأرصاد الجوية ، على أن الرياح مرتقبة من الساعة السادسة صباحا على غاية الثالثة من فجر يوم الأحد.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ان ولاية تندوف ستشهد رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.