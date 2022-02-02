رياح قوية تصل إلى 90 كلم/سا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة من استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن هبوب الرياح يستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساء اليوم.

أما الولايات المعنية هي كل من باتنة، خنشلة و تبسة. في حين، نبهت من استمرار هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/ الساعة.

كما ستكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بمنطقة الواحات. وتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وبخصوص الولايات المعنية، بالرياح فهي كل من سكيكدة، الطارف، أم البواقي. إضافة إلى المسيلة، بسكرة، المغير و أولاد جلال.

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أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن التوقعات طويلة المدى تشير إلى ارتفاع الضغط الجوي، بعد أن توقعت تساقط الأمطار. كما أوضحت المصلحة ذاتها، أن الأجواء ستكون مستقرة، وصافية تماما في المناطق الشمالية والجنوبية إلى غاية 11 فيفري.

وأضافت، المصلحة ذاتها، أن النماذج الرقمية، أشارت إلى أن الأسبوع الأول من شهر فيفري سيكون جافا وستكون وضعية جوية غير عادية. كما سجل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 25 درجة خلال الظهيرة.

أما عن حالة الطقس، ليوم الأربعاء، فستستمر بعض الأمطار، بجاية، جيجل، سكيدة، عنابة، الطارف، قسنطينة. إضافة إلى سوق اهراس برج بوعريريج، فيما ستزول بسرعة بداية من ظهيرة يوم غد ليعود الاستقرار والصفاء الى شرق البلاد.