رياح قوية تصل إلى 90 كم/سا في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح قوية، تصل إلى 90 كلم/سا تمس 10 ولايات من الوطن.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة، أن الرياح ستكون من جنوبية غربية من 60 و70 كلم/س، وقد تتعدى 80 كلم/سا.

واضافت النشرية، أن الولايات المعنية هي كل من بشار، أدرار، غرداية، البيض والأغواط.

وجاء في النشرية ذاتها، أن مدة صلاحيتها من الساعة 12 سا إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء.

وذكرت المصلحة، أن 5 ولايات أخرى ستعرف رياح قوية وزوابع رملية .

وخصت الذكر كل من ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة.

وستكون الرياح شرقية، جنوبية شرقية، بسرعة 60/70 كلم/سا وقد تتعدى 90 كلم/سا.

وجاء في النشرية الخاصة، أن الرياح مرتقبة بداية من 12 سا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأربعاء.

وستشهد ولايتي بسكرة والمسيلة زوابع رملية، تؤدي الى انعدام الرؤية.