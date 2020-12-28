رياح قوية تصل إلى90 كم/سا على أغلب المناطق الساحلية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية،عن استمرار النشرية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى90 كم/سا على اغلب المناطق الساحلية.

وجاء في النشرية أن الولايات المعنية: الشلف،تلمسان،تيزي وزو،الجزائر العاصمة،مستغانم، معسكر، وهران، بومرداس تيبازة، عين تموشنت، غليزان، بجاية،البليدة، جيجل،سكيكدة، عنابة والطارف.

صلاحية النشرية ستكون إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية،إستمرار النشرية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تتعدى 90 كم/سا على اغلب السواحل الوطنية.

وجاء في ذات النشرية أن البحر سيكون شديد الهيجان وعلو الأمواج سيصل إلى 5 أمتار طيلة نهار اليوم.

أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي،الغزوات، سكيكدة، عنابة،جيجل، بجاية، أزفون، دلس، بوهارون الجزائر العاصمة، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف والقالة.