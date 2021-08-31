رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم وعلو الأمواج تصل إلى المترين في هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها. من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم / سا. وأضاف نفس المصدر أن علو الأمواج ستصل إلى 2 متر.

أما السواحل المعنية هي: بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، للإشارة الرياح ستستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

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