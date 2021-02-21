رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا على هذه الولايات

أخبار الجزائر
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رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا على هذه الولايات
بقلم عايدة.ع

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الأحد،في نشرية خاصة بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80كلم/سا وتكون مرفوقة بتطاير للرمال.

الرياح ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال،مع رداءة في الرؤية،بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأحد إلى غاية الثامنة مساء.
الولايات المعنية: تندوف، بشار، أدرار، غرداية، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، الأغواط الجلفة والمسيلة.
كما أصدرت المصالح تنبيه،يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى 60كلم/سا،بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأحد،إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.
الولايات المعنية: الشلف، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، المدية، مستغانم،وهران، بومرداس، تسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى، عين تيموشنت وغليزان.


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