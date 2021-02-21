رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الأحد،في نشرية خاصة بهبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80كلم/سا وتكون مرفوقة بتطاير للرمال.

الرياح ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال،مع رداءة في الرؤية،بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأحد إلى غاية الثامنة مساء.

الولايات المعنية: تندوف، بشار، أدرار، غرداية، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، الأغواط الجلفة والمسيلة.

كما أصدرت المصالح تنبيه،يفيد بهبوب رياح قوية تتعدى 60كلم/سا،بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأحد،إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

الولايات المعنية: الشلف، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، المدية، مستغانم،وهران، بومرداس، تسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى، عين تيموشنت وغليزان.