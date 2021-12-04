رياح قوية تصل سرعتها 60 كلم/سا وأمواج تتعدى 3 أمتار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه بحري من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم/سا بالسواحل الوطنية. كما سيصل علو الأمواج إلى 3 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

أما السواحل المعنية، بهبوب الرياح، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون. إضافة إلى الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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وأدت التلقلبات الجوية، الأخيرة إلى خسائر مادية وبشرية، حيث عثرت عناصر الحماية المدنية لدائرة “سيدي امحمد بن علي” بولاية غليزان، أمس، على جثة شاب محصورة بين الحجارة في وادي “شعبة مرسى الذيب” بدوار “الدرابلية” بإقليم بلدية “مديونة” في الجهة الشمالية لولاية غليزان.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية جرفته مياه الوادي جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.

كما جرى تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مازونة، في انتظار عرضها على الطب الشرعي.

الشلف.. التقلبات الجوية تتسبب في انقطاعات جزئية لحركة المرور

وفي ولاية الشلف، تسببت التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق الولاية، منذ مساء أمس الخميس، في تسجيل انقطاعات جزئية لحركة المرور على مستوى 5 طرقات في كل بلديات “تنس، بوزغاية، تلعصة، تاجنة والظهرة”.

الثلوج تتسب في غلق العديد من الطرقات بولايتي البليدة وتيبازة

وفي ولايتي البليدة وتيبازة، تسبب التساقط الكثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن، ليلة الخميس إلى الجمعة، في غلق العديد من الطرقات وانجراف للتربة.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك في “الشريعة”، لفتح الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين “الشريعة” والبليدة، وإجلاء مستعملي الطريق جراء تساقط الثلوج، فيما وقع حادث مرور في الطريق السيار شرق – غرب في شطره الرابط بين بلديتي الشفة والعفرون.

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