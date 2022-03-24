رياح قوية تصل سرعتها 90 كلم/سا على هذه الولايات

حدّرت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة.

وأضافت ذات المصالح أن الولايات المعنية هي: بشار، النعامة، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان.

في حين استمرار الرياح سيكون إلى غاية الساعة 3سا صباحا من يوم غد الجمعة.

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