رياح قوية تصل 50كلم/سا على هذه السواحل

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري لها. يخص السواحل الوسطى والشرقية من هبوب رياح قوية تصل 50كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية منتصف الليل. أما السواحل المعنية هي: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة وبوهارون.

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