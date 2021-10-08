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أخبار الجزائر

رياح قوية تصل 50كلم/سا على هذه السواحل

بقلم أمينة لعلالي
رياح قوية تصل 50كلم/سا على هذه السواحل
صورة مركبة
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري لها. يخص السواحل الوسطى والشرقية من هبوب رياح قوية تصل 50كلم/سا.

وأضاف نفس المصدر أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية منتصف الليل. أما السواحل المعنية هي: القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة وبوهارون.

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