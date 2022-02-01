رياح قوية تضرب الولايات الشرقية

حذر الديوان الوطني للارصاد الجوية اليوم في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية على الولايات الشرقية.

الولايات المعنية: جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف وتمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية الساعة 18 من مساء اليوم الثلاثاء.

كما ستشهد ولايات الشرقية رياح قوية بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 80 كم وتفوق أحيانا 90 كم/سا.

الولايات المعنية: سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة في حين تمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية الساعة 23 من ليلة اليوم.