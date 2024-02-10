رياح قوية تضرب مُعظم الولايات والحماية المدنية تُحذر!

دعت الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، إثر هبوب رياح قوية على أغلب ولايات الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن مصالح الحماية المدنية، تدعو للتقيد بالنصائح والإرشادات التالية:

التقليل من السرعة للسائقين مهما كان نوع المركبة لشدة الرياح وانعدام الرؤية بسبب تطاير الغبار.

تثبيت الأجسام المعدنية القابلة للتطاير الموضوعة في الشرفات وعلى اسطح المنازل. وتثبيت المزهريات الموضوعة في الشرفات وعلى أسطح المنازل.

تجنب العمل في الاماكن المرتفعة المكشوفة والمعرضة للرياح لتفادي السقوط.

وللراجلين، تجنب الوقوف أمام ورشات العمل والبنايات قيد الإنجاز.

غلق النوافذ والشرفات داخل المنازل، وتجنب وضع الرضع أمام وبجانب زجاج النوافد والشرفات.

وكذا تجنب الخروج بدون سبب خاصة كبار السن والأطفال.

رياح تتعدى 90 كلم/سا تضرب هذه الولايات

هذا وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تسجيل استمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ستعرف بعض الولايات من الوطن اليوم، استمرار هبوب رياح قوية. بسرعة تتعدى محليا 90 كلم في الساعة إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة. تيارت، تيسمسيلت، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، عين الدفلى، المدية، البليدة والبويرة.

كما ستسجل كل من ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة، غرداية، تيميمون، المنيعة، المسيلة، ورقلة، تقرت، الوادي، أولاد جلال، المغير وبسكرة، هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى محليا 80 كلم/سا، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من مساء اليوم السبت.