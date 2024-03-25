رياح قوية تضرب هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، ستسجل بكل من ولايات المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، تبسة، باتنة، مستغانم. عين تموشنت، الجلفة، إليزي، تلمسان، خنشلة ووهران، هبوب رياح قوية.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تفيد بهبوب رياح قوية على كل من ولايات ورقلة، الوادي، تيميمون.، الأغواط، غرداية، تقرت، بني عباس، عين صالح، تندوف، المنيعة، البيض، المغير، بسكرة، أدرار، النعامة، أولاد جلال وبشار.

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