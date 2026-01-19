رياح قوية تضرب هذه الولايات بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال عبر عدة ولايات من الوطن بداية من نهار اليوم الاثنين.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، باستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء، على ولايات الأغواط. البيض، النعامة وبشار.

كما ستشهد ولايات اليزي، إن صالح، جانت وتمنراست، استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية منتصف الليل.

