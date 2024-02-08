رياح قوية تضرب هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية،من هبوب رياح قوية قد تتعدى 80 كلم/سا، بداية من صباح يوم غد الجمعة.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، والشلف.

وستتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم / سـا وقد تتعدى 80 كلم / سـا.

وأضافت النشرية، أن هبوب الرياح سيكون بداية من يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا، ليستمر إلى غاية يوم السبت، الساعة التاسعة صباحا.