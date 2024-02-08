رياح قوية تضرب هذه الولايات
حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية،من هبوب رياح قوية قد تتعدى 80 كلم/سا، بداية من صباح يوم غد الجمعة.
وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، والشلف.
وستتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم / سـا وقد تتعدى 80 كلم / سـا.
وأضافت النشرية، أن هبوب الرياح سيكون بداية من يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا، ليستمر إلى غاية يوم السبت، الساعة التاسعة صباحا.
وفي نشرية ثانية، حذرت صالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و 70 كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/سا. من يوم الجمعة 09سا صباحا إلى غاية 21 سا مساء
وذكرت ذات المصالح أن الولايات المعنية بالنشرية هي: بني عباس، تندوف، بشار، البيض، النعامة، الأغواط، غرداية، الجلفة، تيارت وسعيدة.
وحسب نشرية ثالثة لذات المصالح، فإن ولايات: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، خنشلة وتبسة. ستعرف هبوب رياح قوية.
سرعة الرياح ستتراوح بين 60 و 70 كلم/سا وقد تتعدى 90 كلم/سا وذلك من منتصف نهار الجمعة إلى يوم السبت 03سا صباحا.