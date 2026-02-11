رياح قوية تضرب 20 ولاية إلى غاية الخميس

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، على ولايات النعامة، البيض، تيارت، الاغواط، بسكرة، باتنة، تبسة ،تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

كما حذرت من هبوب رياح قوية إلى غاية فجر الخميس على ولايات الجلفة، المسيلة، ووهران. وكذا هبوب رياح قوية بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر الخميس على ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، مستغانم، والشلف.

