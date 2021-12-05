رياح قوية تضرب 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/ سا على الولايات الشمالية وشمال الصحراء.

وحسب تنبيه لذات المصالح يحذر من هبوب رياح قوية بداية من صبيحة اليوم الأحد وتستمر إلى غاية صبيحة الغد الإثنين. حيث ستتعدى سرعتها 60 كلم/سا

وكما ستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. بالإضافة كذلك إلى ولايات تيزي وزو، جيجل بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، النعامة، معسكر، سيدي بلعباس، وكذا غليزان، تيسمسيلت، تيارت، البيض، سعيدة، الأغواط، الجلفة، والمسيلة.