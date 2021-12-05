رياح قوية تضرب 25 ولاية اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/ سا على الولايات الشمالية وشمال الصحراء.
وحسب تنبيه لذات المصالح يحذر من هبوب رياح قوية بداية من صبيحة اليوم الأحد وتستمر إلى غاية صبيحة الغد الإثنين. حيث ستتعدى سرعتها 60 كلم/سا
وكما ستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. بالإضافة كذلك إلى ولايات تيزي وزو، جيجل بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، النعامة، معسكر، سيدي بلعباس، وكذا غليزان، تيسمسيلت، تيارت، البيض، سعيدة، الأغواط، الجلفة، والمسيلة.
إضطراب جوي جديد محمل بأمطار وثلوج بداية من اليوم
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للوطن اليوم الأحد، محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.
وأضافت ذات المصالح أن توقعات الطقس بداية من يوم الأحد إلى غاية الثلاثاء ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية
كما ستكون الأمطار أكثر غزارة ليلة الأحد إلى صبيحة الغد الإثنين، وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 1000 متر اليوم الأحد لينزل مستوى تساقط الثلوج يوم الإثنين ويخص مرتفعات البليدة، المدية، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، قالمة، تيزي وزو، بجاية ويكون أكثر كثافة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.
رياح قوية وأمواج تصل إلى 6 أمتار
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة طيلة نهار اليوم الأحد. غير أنه ومع توغل الإضطراب الجوي مساء اليوم ستزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان صبيحة الغد الإثنين خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أين ستتراوح علو الأمواج متابين 4 إلى 6 أمتار يوم غد.
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإصضطرابت الجوية. حيث ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية ليلة الإثنين. وستكون الأجواء صافية ومستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء. كما سيدخل إضطراب جوي آخر يوم الخميس محمل بأمطار وثلوج إلى غاية يوم السبت المقبل.
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