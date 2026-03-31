رياح قوية.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غدا الأربعاء بهذه الولايات!

ستشهد الولايات الوسطى والشرقية، استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن. وهبوب رياح قوية.

وحسبما أفادت به الأرصاد الجوية، فإن الأمطار والرعود ستخص ولايات بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية. تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج.

أما الولايات المعنية بهبوب الرياح القوية فهي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت. كما حذرت ذات المصالح من تشكل زوابع رملية على ولايات الوادي، تقرت.

وأصدرت ذات المصالح تنبيها باللون الأصفر، حذّرت من خلاله من تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة. المسيلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بجاية.

