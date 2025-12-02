رياح قوية.. ثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء بولاية تمنراست.

وحسب نشرية خاصة ثانية يستمر تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية الساعة 21:00 مساء اليوم الثلاثاء بولايتي جانت وإليزي.

كما تتوقع ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 21:00 اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على الأقل، على ولايات الشلف، غليزان، تيارت، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت و تلمسان.

وستشهد المرتفعات الغربية بداية من منتصف الليل وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على الأقل بولاية تلمسان تساقط ثلوج كثيفة.

فيما ستعرف بعض الولايت غرب البلاد هبوب رياح قوية بداية من الساعة 21:00 اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على الأقل في كل من عين تموشنت و وهران.

