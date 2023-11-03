رياح قوية جدا تضرب 29 ولاية إلى غاية يوم غد السبت

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار هبوب رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية صبيحة غد السبت.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية يحذر من إستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية صبيحة يوم غد السبت. على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان وعين الدفلى. بالإضافة كذلك إلى البليدة، الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من منتصف النهار إلى غاية صبيحة يوم غد السبت. على ولايات الوادي، تقرت، أولاد جلال، الجلفة، الاغواط، بسكرة، المسيلة، خنشلة، تيارت، النعامة، البيض والمغير