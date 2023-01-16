رياح قوية سرعتها 70 كلم/سا وأمواج عالية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، تصل سرعتها 70 كلم/سا. وهذا في الولايات الوسطى والغربية من الوطن.

كما أشار تنبيه المصلحة من المستوى الأول، إلى أن الرياح مرتقبة إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء. في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، بومرداس، وهران. ونبه، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أواج عالية على طول الشريط الساحلي.

وافادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن بداية من يوم الاثنين ستشهد المناطق الشمالية، تساقط أمطار متفرقة. وهذا على كل من ولايات وهران، غليزان، الشلف، البليدة، العاصمة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس، سعيدة.

كما ستستمر هذه الأمطار إلى غاية يوم الثلاثاء، على أغلب المناطق الشمالية للبلاد. أما يوم غد الأحد فالأجواء غائمة ببعض السحب من النوع العالي.

وبخصوص توقعات طويلة المدى، فلحد الساعة تبقى النماذج الرقمية على حالها. حيث ستشهد بداية من 18 إلى غاية 21 جانفي منخفض قوي محمل بأمطار غزيرة وثلوج وأجواء باردة جدا. ليعود المرتفع الجوي بداية من 23 جانفي إلى الجهة الغربية.

وأفادت، النماذج الرقمية للأرصاد الجوية الطويلة المدى دخول منخفض جد قوي للضغط الجوي، محمل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة. وحسب النماذج ذاتها، فإن المنخفض سيدخل بداية من منتصف جانفي الجاري.

كما أوضحت الأرصاد الجوية، أن بداية من يوم غد وإلى غاية يوم السبت، ستكون الأجواء غائمة السحب السفلى وبعض الأمطار. وهذا في أغلب المناطق الشمالية على غرار العاصمة، البليدة، الشلف، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة. إضافة إلى الأغواط، أفلو، أولاد جلال، بسكرة.

أما عن التوقعات الطويلة المدى، فإن المنخفض للضغط الجوي، سيدخل مع منتصف الشهر الجاري. على المناطق الغربية، ثم إلى الوسطى، والشرقية وحتى الغربية. كما سيكون منخفض قوي جدا أيام 19، 20 و21 جانفي ومحمل بأمطار غزيرة جدا 30 ملم محليا. وثلوج يفوق علوها 1000 و1200 متر.