رياح قوية سرعتها بين 90 و100 كلم / سا على 16 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة مساء اليوم الإثنين من هبوب رياح قوية على 16 ولاية.
ووفق لذات المصالح فإن صلاحية النشرية من 03سا صباحا ليوم غد الثلاثاء إلى 23سا ليلا
والولايات المعنيىة هي بشار، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، ميلة .
ومن المتوقع ان تتعدى سرعة الرياح 100 كلم / سا.
كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء إلى 03سا صباحا ليوم الأربعاء على عدد من الولايات .
وأوضحت النشرية ان الولايات المعنية برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أولاد جلال، بسكرة، خنشلة، أم البواقي، تبسة.
ومن المتوقع ان تتعدى سرعة الرياح 90 كلم / سا.
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حدّرت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة.
وأضافت ذات المصالح أن الولايات المعنية هي: بشار، النعامة، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان.
في حين استمرار الرياح سيكون إلى غاية الساعة 3سا صباحا من يوم غد الجمعة.
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رياح قوية تصل الى 90 كلم/سا في هذه المناطق
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90كلم في الساعة. كما ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية بداية من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الجمعة.
اما الولايات المعنية، فذكر الديوان، كل من بشار النعامة و البيض.
في حين، حذرت المصلحة ذاتها في نشرية اخرى، من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 80 كلم/ الساعة. و تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الغد الجمعة.
كما أشار النشرية الخاصة ان الولايات المعنية بالرياح القوية هي كل من سعيدة، تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت و الأغواط.