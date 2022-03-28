رياح قوية سرعتها بين 90 و100 كلم / سا على 16 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة مساء اليوم الإثنين من هبوب رياح قوية على 16 ولاية.

ووفق لذات المصالح فإن صلاحية النشرية من 03سا صباحا ليوم غد الثلاثاء إلى 23سا ليلا

والولايات المعنيىة هي بشار، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، ميلة .

ومن المتوقع ان تتعدى سرعة الرياح 100 كلم / سا.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء إلى 03سا صباحا ليوم الأربعاء على عدد من الولايات .

وأوضحت النشرية ان الولايات المعنية برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أولاد جلال، بسكرة، خنشلة، أم البواقي، تبسة.

ومن المتوقع ان تتعدى سرعة الرياح 90 كلم / سا.

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